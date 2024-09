Tailandia: Il governo approva l'uso gratuito dell'elettricità e la riduzione del debito agricolo

25 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha approvato l'uso gratuito dell'elettricità per i mesi di settembre e ottobre, con una riduzione del 30% delle bollette per i cittadini. Questa misura è stata introdotta per alleviare le difficoltà economiche delle famiglie e supportare il settore agricolo, in particolare i debitori della Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). Inoltre, è stato ordinato un aggiornamento delle applicazioni governative per migliorare l'accesso ai servizi pubblici. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Queste iniziative mirano a sostenere l'economia nazionale e a garantire un miglioramento della qualità della vita per i cittadini tailandesi.