Tailandia: Il governo approva misure per eliminare il pesce demone nel fiume Mekong

31 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha approvato nuove misure per combattere la proliferazione del pesce demone nel fiume Mekong, una specie invasiva che minaccia l'ecosistema locale. Le autorità hanno pianificato operazioni di cattura e sensibilizzazione per proteggere la biodiversità del fiume, fondamentale per le comunità circostanti. Questa iniziativa mira a preservare le risorse ittiche e a garantire la sicurezza alimentare per le popolazioni che dipendono dal fiume. Le misure sono state accolte con favore dagli ambientalisti, che vedono in esse un passo importante per la salvaguardia dell'ambiente. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Il fiume Mekong è uno dei corsi d'acqua più lunghi del mondo e attraversa diversi Paesi del Sud-est asiatico, sostenendo la vita di milioni di persone.