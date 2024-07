Tailandia: Il governo approva sgravi fiscali per i lavoratori espatriati di ritorno

31 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha approvato sgravi fiscali sugli interessi guadagnati dai lavoratori espatriati che tornano nel Paese per lavorare, nel tentativo di attrarre professionisti altamente qualificati e stimolare l'economia. Il vice primo ministro Prapon Tangcharoen ha dichiarato che gli sgravi si applicheranno agli interessi guadagnati su depositi in Thailandia. Questa iniziativa mira a creare posti di lavoro e a rafforzare l'economia nazionale, con sgravi fiscali per i dipendenti che estendono i loro contratti di lavoro per almeno due anni. Inoltre, il governo prevede un aumento del salario minimo a 600 baht e un incremento del 15% per i dipendenti del Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (NESDC). La notizia è stata riportata da Bangkok Post. La NESDC è un ente governativo che si occupa della pianificazione economica e sociale in Thailandia.