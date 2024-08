Tailandia: Il governo assicura aiuti e monitoraggio per le inondazioni a Nan

25 Agosto 2024_ Il vice primo ministro Phumitham Wechayachai ha visitato la provincia di Nan per monitorare la situazione delle inondazioni e distribuire aiuti alle famiglie colpite. Durante la visita, ha rassicurato la popolazione che le autorità stanno lavorando per prevenire allarmismi e hanno confermato che le inondazioni non raggiungeranno Bangkok. Phumitham ha anche sottolineato l'importanza di una comunicazione chiara tra le agenzie governative per garantire che i cittadini ricevano informazioni accurate. La notizia è riportata da mgronline.com. Il governo tailandese sta affrontando le sfide legate ai cambiamenti climatici e ha promesso di migliorare la gestione delle risorse idriche per prevenire futuri disastri.