Tailandia: Il governo assicura la sovranità su Koh Kut e chiarisce l'MOU 44 con la Cambogia

5 Novembre 2024_ La Premier tailandese, Phaethongthan Shinawatra, ha confermato che il governo non intende cedere nemmeno un centimetro di territorio, in risposta alle preoccupazioni riguardanti l'isola di Koh Kut e l'MOU 44 con la Cambogia. Durante un incontro con i leader dei partiti di coalizione, ha sottolineato che l'MOU riguarda solo questioni di delimitazione marittima e non implica la cessione di terre. La Premier ha anche annunciato la creazione di un nuovo comitato per continuare i negoziati con la Cambogia, invitando a non politicizzare la questione. La notizia è stata riportata da thairath.co.th, evidenziando l'importanza della stabilità nelle relazioni tra i due paesi. Koh Kut è un'isola thailandese situata nel Golfo di Thailandia, nota per le sue spiagge e la bellezza naturale.