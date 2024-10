Tailandia: Il governo aumenta il budget per la gestione delle risorse idriche in risposta a inondazioni e siccità

07 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un incremento significativo del budget per la gestione delle risorse idriche, in risposta a gravi inondazioni e siccità che hanno colpito il paese. Per l'anno fiscale 2567, sono stati stanziati oltre 119 miliardi di baht per progetti volti a migliorare la gestione dell'acqua durante la stagione delle piogge e a garantire riserve per la stagione secca. Inoltre, per l'anno fiscale 2568, il budget previsto è di 131 miliardi di baht, con l'obiettivo di affrontare le emergenze legate all'acqua e sostenere le comunità locali. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il governo sta anche pianificando investimenti per stimolare l'economia attraverso la riparazione delle infrastrutture danneggiate dalle recenti calamità naturali.