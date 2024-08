Tailandia: Il governo avvia la distribuzione del portafoglio digitale per i vulnerabili

22 Agosto 2024_ Il governo tailandese prevede di avviare la distribuzione di un portafoglio digitale, con un primo intervento mirato ai cittadini vulnerabili attraverso la carta welfare. Il programma, che prevede l'erogazione di 10.000 baht, è in attesa di verifica da parte della Corte Costituzionale per garantirne la conformità legale. Le condizioni del programma saranno adattate per favorire i beneficiari registrati nel sistema di welfare, assicurando che i fondi vengano distribuiti prioritariamente ai più bisognosi. Il vice ministro delle Finanze, Julapun Amornvivat, ha confermato che il piano sarà attuato in fasi, con l'obiettivo di garantire la legalità dell'iniziativa. La notizia è stata riportata da Bangkok Post. Il programma mira a sostenere le fasce più deboli della popolazione tailandese, in un contesto economico difficile.