Tailandia: Il governo di Srettha Thavisin prepara una legge sul cannabis per ridurre le tensioni politiche

24 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Srettha Thavisin ha ordinato la redazione di un disegno di legge per regolare l'uso della cannabis, un passo che mira a ridurre le tensioni politiche legate alla recriminalizzazione della sostanza. La depenalizzazione della cannabis era un punto centrale della campagna del Bhumjaithai Party, parte della nuova coalizione di governo. Tuttavia, questa iniziativa ha suscitato critiche da diverse parti, inclusi membri della professione medica. Un incontro tra Srettha e il leader del Bhumjaithai Party, Anutin Charnvirakul, è avvenuto ieri per discutere della questione. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il disegno di legge dovrebbe essere presentato al parlamento a breve, segnando un'importante evoluzione nella politica sulla cannabis in Tailandia.