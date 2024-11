Tailandia: Il governo difende la sovranità su Koh Kut contro le false notizie

02 Novembre 2024_ Il deputato del partito Pheu Thai, Soponpao Pattana, ha denunciato una campagna diffamatoria riguardante la disputa sull'isola di Koh Kut tra Thailandia e Cambogia. Pattana ha avvertito che alcune persone stanno diffondendo false informazioni, sostenendo che la Thailandia abbia perso l'isola in un accordo di terra con la Cambogia. Ha ribadito che Koh Kut appartiene alla Thailandia e ha definito tali affermazioni come menzogne. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Koh Kut è un'isola situata nel Golfo di Thailandia, nota per le sue spiagge e la bellezza naturale, ed è un punto di interesse sia per i turisti che per le questioni territoriali tra i due paesi.