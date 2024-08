Tailandia: Il governo intensifica la lotta contro i prodotti contraffatti

15 Agosto 2024_ Il governo tailandese ha avviato una campagna per combattere la vendita di prodotti contraffatti, con particolare attenzione ai beni di consumo a basso costo. Questa iniziativa mira a proteggere i consumatori e a garantire la qualità dei prodotti sul mercato. Le autorità stanno collaborando con i medici e i professionisti del settore per sensibilizzare il pubblico sui rischi associati all'acquisto di articoli non autentici. La campagna include anche operazioni di controllo e ispezione nei mercati e nei negozi. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti dei consumatori e di promozione della legalità nel commercio.