Tailandia: Il governo interviene per affrontare le inondazioni a Pattaya

31 Luglio 2024_ Il Dipartimento Meteorologico della Thailandia ha avviato misure di emergenza per affrontare le inondazioni che hanno colpito Pattaya, una popolare località turistica. Le forti piogge hanno causato significativi disagi, con strade allagate e interruzioni nei trasporti. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti. Pattaya, nota per le sue spiagge e la vita notturna, sta affrontando una crisi che potrebbe influenzare la sua reputazione come meta turistica. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le inondazioni rappresentano una sfida ricorrente per molte aree costiere della Thailandia, richiedendo interventi tempestivi per mitigare i danni.