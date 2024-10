Tailandia: Il governo lancia un pacchetto di aiuti per le vittime delle inondazioni

15 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un ampio pacchetto di misure per sostenere le persone e le imprese colpite dalle recenti inondazioni in oltre 50 province. Le misure includono esenzioni fiscali, prestiti a basso interesse e sospensioni dei pagamenti dei debiti per alleviare le difficoltà economiche. Inoltre, il governo ha già approvato un aiuto di 9.000 baht per ogni famiglia colpita e sta lavorando per ripristinare le condizioni di vita e le attività economiche. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le inondazioni hanno causato danni significativi in diverse aree, richiedendo un intervento urgente per garantire il recupero delle comunità locali.