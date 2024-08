Tailandia: Il governo lancia un programma di digital wallet da 10.000 baht per stimolare l'economia

07 agosto 2024_ Il Primo Ministro tailandese, Srettha Thavisin, ha annunciato l'approvazione da parte del Senato di un budget supplementare di 122 miliardi di baht per il programma di digital wallet, che prevede l'erogazione di 10.000 baht ai cittadini. Il governo mira a implementare il programma entro novembre 2024, con l'obiettivo di stimolare l'economia e supportare i commercianti locali. Srettha ha sottolineato l'importanza di garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema, rispondendo alle preoccupazioni riguardo alla conversione in contante per i piccoli negozi. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, evidenziando l'impegno del governo a risolvere le problematiche legate all'implementazione del programma. Inoltre, il governo sta preparando un'accoglienza per l'atleta olimpico tailandese, Kulwut Wititsan, che ha recentemente vinto una medaglia d'argento.