Tailandia: Il governo lancia un programma di distribuzione di denaro digitale per i cittadini

24 Luglio 2024_ Il governo thailandese prevede di distribuire denaro digitale ai cittadini a partire dal mese di ottobre. Sono in corso preparativi per sviluppare una piattaforma di pagamento e per consentire la registrazione tramite l'applicazione governativa 'กระเป๋าเงินดิจิทัล' (portafoglio digitale). Questo programma mira a facilitare l'accesso ai fondi digitali e a modernizzare il sistema di pagamento nel Paese. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'adozione di tecnologie finanziarie innovative in Tailandia, un Paese noto per la sua crescente digitalizzazione.