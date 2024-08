Tailandia: Il governo monitora i prezzi dopo le inondazioni

30 Agosto 2024_ Il vice primo ministro Phumtham Wechayachai ha annunciato che, nonostante il calo dei livelli dell'acqua in alcune aree, il governo...

30 Agosto 2024_ Il vice primo ministro Phumtham Wechayachai ha annunciato che, nonostante il calo dei livelli dell'acqua in alcune aree, il governo continuerà a vigilare sui prezzi dei beni essenziali per prevenire speculazioni. Le autorità locali sono state incaricate di monitorare attentamente la situazione fino al ripristino della normalità. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha emesso un avviso per i datori di lavoro, chiedendo loro di supportare i dipendenti colpiti dalle inondazioni. I cittadini possono segnalare comportamenti scorretti da parte dei commercianti attraverso un numero verde dedicato. La fonte di queste informazioni è prd.go.th. Il governo tailandese si impegna a garantire il benessere della popolazione durante questa difficile fase di emergenza.