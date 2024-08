Tailandia: Il governo non modifica la composizione del gabinetto nonostante le difficoltà

06 Agosto 2024_ Il governo tailandese ha deciso di non apportare modifiche alla composizione del gabinetto, nonostante le sfide e le pressioni politiche attuali. Il primo ministro ha dichiarato che il governo continuerà a lavorare con l'attuale squadra per affrontare le questioni in sospeso. Questa decisione è stata presa in un contesto di crescente instabilità politica e di richieste di riforme. La situazione rimane complessa, con il governo che cerca di mantenere la stabilità in un periodo di incertezze. Lo riporta il Daily News. La Tailandia, un paese del sud-est asiatico, sta affrontando una fase di transizione politica, con un'attenzione particolare alle riforme economiche e sociali.