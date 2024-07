Tailandia: Il governo offre 50 milioni per il supporto ai cittadini in difficoltà

16 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un pacchetto di aiuti da 50 milioni di baht per sostenere i cittadini in difficoltà economica....

16 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un pacchetto di aiuti da 50 milioni di baht per sostenere i cittadini in difficoltà economica. Questa iniziativa è stata proposta in risposta alle crescenti pressioni sociali e politiche, con l'ex vice primo ministro 'เหลิม' che ha sfidato il partito di opposizione Pheu Thai a intensificare le misure per aiutare i più bisognosi. Il programma mira a garantire un sostegno concreto alle famiglie vulnerabili, in un momento di crisi economica. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Il governo tailandese sta cercando di affrontare le sfide economiche attuali, mentre le elezioni si avvicinano e le aspettative della popolazione aumentano.