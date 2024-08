Tailandia: Il governo Pheu Thai conferma il piano per il portafoglio digitale nonostante le sfide legali

11 Agosto 2024_ Il governo guidato dal Pheu Thai proseguirà con il suo piano per il portafoglio digitale, nonostante le sfide legali che coinvolgono...

11 Agosto 2024_ Il governo guidato dal Pheu Thai proseguirà con il suo piano per il portafoglio digitale, nonostante le sfide legali che coinvolgono il Primo Ministro Srettha Thavisin. Una petizione per disqualificare Srettha è stata presentata alla Corte Costituzionale, ma l'esecutivo è fiducioso riguardo alla realizzazione del progetto. Il piano prevede l'erogazione di 10.000 baht a ogni cittadino thailandese di età superiore ai 18 anni, con l'obiettivo di stimolare l'economia e sostenere le piccole imprese. Il vice primo ministro Phumtham Wechayachai ha dichiarato che il governo è impegnato a collaborare con il settore privato per garantire il successo dell'iniziativa. La notizia è riportata da Bangkok Post. Il portafoglio digitale è una delle politiche chiave del Pheu Thai, un partito politico thailandese che mira a migliorare le condizioni economiche del paese.