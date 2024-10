Tailandia: Il governo promuove l'industria degli esports con investimenti globali

21 Ottobre 2024_ Il governo tailandese intende potenziare l'industria degli esports collaborando con importanti aziende globali per migliorare...

21 Ottobre 2024_ Il governo tailandese intende potenziare l'industria degli esports collaborando con importanti aziende globali per migliorare l'infrastruttura digitale del Paese. Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Economia Digitale e della Società, Prasert Jantararuangtong, ha annunciato queste iniziative durante la Thailand Game Show 2024, tenutasi al Queen Sirikit National Convention Centre. Prasert ha sottolineato che l'industria degli esports è destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni, evidenziando l'importanza di investimenti strategici. La Digital Economy Promotion Agency (Depa) e il Digital Sandbox Institute sono coinvolti nel progetto, mirato a posizionare la Thailandia come un hub per gli esports nella regione. La notizia è riportata dal Bangkok Post. L'evento ha visto la partecipazione di figure chiave del settore, sottolineando l'impegno del governo nel sostenere l'innovazione e la crescita economica attraverso il digitale.