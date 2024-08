Tailandia: Il governo propone un aiuto economico di 10.000 baht per i gruppi vulnerabili

24 Agosto 2024_ Il Primo Ministro tailandese, Ms. Phaethongthan Shinawatra, ha aperto un forum per ascoltare le opinioni del settore privato riguardo alla proposta di distribuire 10.000 baht in contante a 14,5 milioni di persone vulnerabili. Questa iniziativa fa parte di un pacchetto di misure economiche per stimolare la crescita e sostenere i gruppi più colpiti dalla crisi economica. Durante l'incontro, i rappresentanti delle camere di commercio e dell'industria hanno presentato diverse proposte per migliorare la situazione economica del paese. La notizia è stata riportata da naewna.com. Il governo tailandese sta cercando di affrontare le sfide economiche attuali, inclusa la concorrenza con i prodotti a basso costo provenienti dalla Cina.