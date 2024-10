Tailandia: Il governo propone un budget di 3,2 miliardi di baht per il recupero post-alluvione

14 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura tailandese ha presentato un piano per il recupero degli agricoltori colpiti dalle recenti alluvioni, richiedendo un budget di 3,2 miliardi di baht. La proposta include 2,5 miliardi di baht per compensare i costi di produzione e supportare le aree agricole danneggiate. Attualmente, 52 province sono state colpite, con 23 province ancora in difficoltà e 28 che hanno ripreso la normalità. Il piano sarà presentato al Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2024, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. Il Ministero dell'Agricoltura sta collaborando con altre agenzie per accelerare le indagini sui danni e garantire un supporto tempestivo agli agricoltori.