Tailandia: Il governo propone una nuova tassa sul carbonio per il 2027

27 Settembre 2024_ Il Ministero delle Finanze thailandese sta preparando una proposta per introdurre una tassa sul carbonio, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra nel paese. La legge dovrebbe essere presentata al Consiglio dei Ministri entro la fine dell'anno, con l'implementazione prevista per il 2027. Inoltre, si prevede di introdurre una tassa progressiva sulle batterie, in linea con gli obiettivi del piano 'Road to Net Zero' della Thailandia. Questa iniziativa mira a garantire che le industrie contribuiscano alla lotta contro il cambiamento climatico. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La Thailandia ha già annunciato il suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra in occasione di eventi internazionali, cercando di allinearsi con le normative globali.