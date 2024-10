Tailandia: Il governo punta a rafforzare l'industria dei semiconduttori

26 Ottobre 2024_ La Tailandia ha avviato un'iniziativa per potenziare la propria posizione nell'industria regionale dei semiconduttori, creando un comitato nazionale dedicato. Il comitato, presieduto dal Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra, avrà il compito di stabilire le politiche e supervisionare lo sviluppo del settore, inclusi investimenti e formazione di una forza lavoro qualificata. La creazione di questo comitato è vista come un passo fondamentale per attrarre investimenti esteri e stimolare la crescita economica del paese. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza dei semiconduttori, componenti chiave per l'elettronica moderna, per il futuro economico della Tailandia, come riportato da Bangkok Post. Il comitato includerà anche membri di alto profilo del governo, come il Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Industria, per garantire un approccio integrato allo sviluppo del settore.