Tailandia: Il governo punta a sradicare la povertà e promuovere l'economia

27 Settembre 2024_ La Tailandia si impegna a sradicare la povertà e a costruire un'economia prospera entro la fine del mandato del primo ministro Paetongtarn Shinawatra. Con poco più di due anni rimasti in carica, il governo ha formato un gruppo di consulenti per affrontare le questioni economiche del paese. Durante il primo incontro del team, è stato sottolineato l'importanza di suggerimenti provenienti da esperti in vari settori per migliorare il sistema di servizi pubblici e le politiche economiche. Le misure proposte includono assistenza ai vittimi di alluvioni e supporto per le piccole e medie imprese. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Baan Phitsanulok, la residenza ufficiale del primo ministro, ospiterà regolarmente questi incontri, che coinvolgeranno anche rappresentanti del settore privato e funzionari governativi.