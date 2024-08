Tailandia: Il governo punta sulla digitalizzazione per rilanciare l'economia

19 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Thailandia, il Generale Prayuth Chan-o-cha, ha annunciato un piano per la ripresa economica del Paese, focalizzandosi sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze digitali tra la popolazione. Questa iniziativa mira a stimolare la crescita economica attraverso l'adozione di tecnologie digitali e l'innovazione. Il governo intende investire in programmi di formazione per migliorare le capacità digitali dei cittadini, rendendoli più competitivi nel mercato del lavoro. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'iniziativa si inserisce in un contesto globale di crescente digitalizzazione, con l'obiettivo di posizionare la Thailandia come un hub tecnologico nella regione.