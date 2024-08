Tailandia: Il governo rassicura sulla gestione delle inondazioni nel Nord

23 Agosto 2024_ Il governo tailandese ha assicurato che le inondazioni nel Nord non avranno un impatto significativo su Bangkok, grazie a un monitoraggio rigoroso della situazione. Il Vice Primo Ministro Phumtham Wechayachai ha dichiarato che le autorità stanno mobilitando risorse aggiuntive per supportare le comunità a rischio. Le agenzie competenti, tra cui il Dipartimento Meteorologico e il Dipartimento Reale di Irrigazione, sono state incaricate di monitorare attentamente i livelli dell'acqua e le anomalie meteorologiche. Il livello dell'acqua nel fiume Chao Phraya, che attraversa Bangkok, è attualmente gestibile e non ha raggiunto livelli critici come nel 2011. La notizia è riportata da Bangkok Post. Il governo si impegna a garantire la disponibilità di cibo e forniture mediche nelle aree colpite.