Tailandia: Il governo rassicura sulla sovranità in merito all'accordo del 2001 con la Cambogia

09 Novembre 2024_ Il governo tailandese ha ribadito che il memorandum d'intesa (MoU) del 2001 con la Cambogia è un meccanismo per proteggere gli interessi nazionali. Le autorità hanno sottolineato che la Thailandia detiene la sovranità esclusiva sulle sue acque territoriali. Questa dichiarazione arriva in un contesto di preoccupazioni riguardo alla gestione delle risorse marittime e alla sicurezza nazionale. Il governo ha invitato a non allarmarsi e a considerare l'accordo come una garanzia per la protezione degli interessi tailandesi. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La Cambogia è un paese confinante a sud-est della Thailandia, e l'accordo del 2001 riguarda questioni di delimitazione marittima e cooperazione tra i due stati.