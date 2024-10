Tailandia: Il governo rassicura sulla stabilità del credito nonostante l'aumento del debito pubblico

22 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze, Pichai Chunhawan, ha espresso fiducia che la Thailandia non subirà un downgrade del rating creditizio, grazie alla continua crescita economica e alla stabilità politica. Ha sottolineato l'importanza della continuità del governo per attrarre investimenti, evidenziando che la Thailandia non è inferiore alla Malesia in termini di opportunità di investimento. Nonostante l'attuale deficit di bilancio, il governo prevede di raggiungere un equilibrio a lungo termine, mentre il debito pubblico è principalmente sostenuto da prestiti interni. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il governo sta anche pianificando progetti infrastrutturali, come la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità, per stimolare ulteriormente l'economia e creare posti di lavoro.