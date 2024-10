Tailandia: Il governo respinge minacce di proteste contro le sue politiche

07 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha respinto le minacce di proteste contro le sue politiche, affermando che non cederà a pressioni esterne. Somkid Chueakong, segretario generale aggiunto del Primo Ministro per gli affari politici, ha dichiarato che non è necessario prepararsi per manifestazioni anti-governative e ha invitato i critici a presentare petizioni. Le sue dichiarazioni sono state una risposta alle minacce di proteste da parte di Sondhi Limthongkul e Jatuporn Prompan, ex leader di movimenti di protesta. Somkid ha anche chiarito che il governo è aperto al dialogo e non teme le manifestazioni, come riportato da Bangkok Post. Sondhi Limthongkul è noto per aver guidato le proteste contro l'ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, mentre Jatuporn Prompan è un ex leader del movimento UDD, entrambi figure significative nella politica tailandese.