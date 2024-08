Tailandia: Il governo si prepara a nominare un nuovo vice presidente della Camera dei Rappresentanti

09 Agosto 2024_ Il governo tailandese è in procinto di nominare un nuovo vice presidente della Camera dei Rappresentanti, dopo la rimozione di un precedente membro a causa di una sentenza della Corte Costituzionale. Il presidente del comitato di coordinamento dei partiti di governo ha confermato che la nomina avverrà il 14 agosto 2024, sottolineando che il nuovo vice presidente dovrà provenire esclusivamente dal blocco di governo. Il primo ministro ha anche visitato Phuket per discutere questioni ambientali e di sicurezza, evidenziando l'importanza della gestione delle risorse marine e della prevenzione di frane. La notizia è riportata da naewna.com. La nomina del nuovo vice presidente è cruciale per il funzionamento del governo, specialmente in un periodo di transizione politica dopo la recente sentenza che ha portato alla dissoluzione del partito di opposizione.