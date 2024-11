Tailandia: Il governo si prepara per l'arrivo dei turisti durante l'alta stagione

11 Novembre 2024_ La Premier tailandese, Ms. Phaethongthan Shinawatra, ha convocato le autorità per garantire la preparazione per l'arrivo dei turisti durante l'alta stagione, sottolineando l'importanza di un check-in rapido per non compromettere i piani dei visitatori. Ha anche espresso soddisfazione per l'aumento del 140% dei turisti indiani, mentre si è registrata una leggera diminuzione dei turisti cinesi. La Premier ha evidenziato la necessità di garantire la sicurezza e la pulizia nei luoghi turistici, affinché i visitatori si sentano al sicuro. La notizia è riportata da thairath.co.th. La Premier è attesa a Lima, in Perù, per partecipare alla 31ª riunione dei leader economici dell'APEC dal 10 al 18 novembre.