Tailandia: Il governo smentisce concessioni nei colloqui con la Cambogia

31 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha negato di aver fatto concessioni spingendo per colloqui con la Cambogia su un memorandum d'intesa (MoU) riguardante i confini marittimi. La richiesta del Ministro della Difesa Sutin Klungsang è stata sollecitata dall'opposizione del Partito Palang Pracharath (PPRP) al ripristino del MoU. Sutin ha affermato che il governo farà del suo meglio per proteggere il territorio thailandese, sottolineando che la salvaguardia della sovranità nazionale è la massima priorità. La questione dei confini marittimi è cruciale per le relazioni tra Tailandia e Cambogia, due paesi del sud-est asiatico con una storia complessa. Lo riporta il Bangkok Post. La Tailandia, situata nel cuore del sud-est asiatico, è nota per la sua ricca cultura e la sua importanza geopolitica nella regione.