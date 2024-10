Tailandia: Il governo smentisce le voci di crisi politica e cambio di premier

09 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha respinto le affermazioni di un possibile crollo del partito di governo e un cambio di premier, sottolineando che non ci sono motivi per tali preoccupazioni. Il vice segretario del primo ministro ha dichiarato che la riunione del partito Pheu Thai non ha sollevato tali questioni e che il primo ministro è attualmente impegnato in un incontro ad alto livello in Laos. Inoltre, ha invitato i cittadini a non lasciarsi ingannare da notizie infondate che potrebbero generare confusione. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, evidenziando la stabilità del governo e la continuità delle sue attività. Il partito Pheu Thai è uno dei principali partiti politici in Tailandia, mentre il primo ministro è attualmente in carica e sta partecipando a un vertice dell'ASEAN.