Tailandia: Il governo sostiene la sicurezza della polizia con nuove attrezzature

22 Luglio 2024_ Il vice capo della polizia, il generale di polizia Samran Nuanma, ha dichiarato che il primo ministro ha sottolineato l'importanza della sicurezza degli agenti di polizia. Il governo è pronto a fornire le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni. Inoltre, è stata annunciata una politica di incentivi per la cattura di criminali, in particolare legati al traffico di droga. Il primo ministro ha anche richiesto l'adozione di tattiche di controllo degli incidenti che garantiscano la massima sicurezza. Lo riporta khaosod.co.th. La questione delle giubbotti antiproiettile di scarsa qualità, emersa sui social media, non è stata ancora discussa con il primo ministro.