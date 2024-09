Tailandia: Il "mago della finanza" condannato a 15 anni di carcere

11 Settembre 2024_ Un noto "mago della finanza" in Tailandia, Pankuk Songkha, è stato condannato a 15 anni di reclusione per frode finanziaria. La...

11 Settembre 2024_ Un noto "mago della finanza" in Tailandia, Pankuk Songkha, è stato condannato a 15 anni di reclusione per frode finanziaria. La sentenza è stata emessa dopo che è emerso che l'uomo aveva ingannato numerosi investitori promettendo rendimenti irrealistici. La condanna rappresenta un duro colpo per il settore finanziario tailandese, già scosso da scandali simili. Le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori frodi nel mercato. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le autorità tailandesi continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli investitori e la stabilità del mercato.