Tailandia: Il Ministero delle Finanze avvia discussioni per un complesso di casinò e intrattenimento

28 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Finanze tailandese è pronto a discutere con i partner della coalizione governativa riguardo a un progetto di complesso di casinò e intrattenimento, come previsto nel programma del governo guidato dal Pheu Thai. Il vice ministro delle Finanze, Julapun Amornvivat, ha sottolineato che, sebbene l'iniziativa sia considerata importante, le operazioni di recupero dai recenti allagamenti nel Nord del Paese hanno la priorità. Il progetto prevede la creazione di complessi di casinò in diverse località, con un'agenzia indipendente che condurrà uno studio di fattibilità per valutare l'impatto sulle comunità locali. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il governo non ha ancora designato province specifiche per i complessi, che dovranno ottenere licenze valide fino a 30 anni, con un costo di registrazione di 5 miliardi di baht.