Tailandia: Il Ministero delle Finanze indaga su uno scandalo di frode legato a The iCon Group

16 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Finanze tailandese ha avviato un'indagine su The iCon Group, un'azienda di vendite dirette, accusata di frode e di violazione del Codice Penale. Il ministro Pichai Chunhavajira ha dichiarato che l'azienda potrebbe aver violato leggi riguardanti prestiti fraudolenti e pratiche commerciali ingannevoli. Circa 1.100 venditori hanno presentato denunce contro l'azienda, sospettata di operare come uno schema piramidale. Il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha chiesto misure per migliorare la protezione dei consumatori e per affrontare le frodi. La notizia è riportata da Bangkok Post. The iCon Group è nota per i suoi corsi di marketing online e per la vendita di integratori alimentari, ma ha già subito sanzioni in passato per pratiche commerciali scorrette.