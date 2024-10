Tailandia: Il Ministro degli Esteri parteciperà al Brics Plus Summit in Russia

18 Ottobre 2024_ La Tailandia parteciperà al Brics Plus Summit che si terrà in Russia dal 22 al 24 ottobre 2024, con la rappresentanza del Ministro...

18 Ottobre 2024_ La Tailandia parteciperà al Brics Plus Summit che si terrà in Russia dal 22 al 24 ottobre 2024, con la rappresentanza del Ministro degli Affari Esteri Parnpree Bahiddha-Nukara, poiché il Primo Ministro Srettha Thavisin non sarà presente. L'incontro, invitato dal Presidente russo Vladimir Putin, vedrà la partecipazione dei membri fondatori del blocco, tra cui Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, insieme ad altri paesi come Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Il tema del summit sarà "Brics e il Sud Globale: Costruire un Mondo Migliore Insieme". La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per la Tailandia di rafforzare le relazioni con le nazioni del Brics e discutere questioni globali rilevanti.