Tailandia: Il Ministro della Difesa visita Koh Kut per affermare la sovranità territoriale

08 Novembre 2024_ Il Ministro della Difesa Prutham Wechayachai si recherà domani a Koh Kut, un'isola nella provincia di Trat, per riaffermare la sovranità territoriale della Thailandia in un contesto di disputa con la Cambogia. Un gruppo di ministri accompagnerà Prutham per ispezionare l'isola e ascoltare le preoccupazioni dei residenti locali. Questa visita fa parte degli sforzi del governo per risolvere le aree di sovrapposizione delle rivendicazioni territoriali con il paese vicino. Prutham ha dichiarato che le affermazioni secondo cui la Thailandia sta perdendo l'isola non sono vere. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il governo spera che, dopo questa visita, le rivendicazioni sovrapposte possano essere chiarite attraverso la formazione di un comitato che coinvolgerà vari ministeri e agenzie competenti.