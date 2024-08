Tailandia: Il Move Forward Party si trasforma nel People's Party

10 Agosto 2024_ Il dissolto Move Forward Party (MFP) è rinato come People's Party, con i suoi ex membri chiave che hanno aderito al nuovo partito...

10 Agosto 2024_ Il dissolto Move Forward Party (MFP) è rinato come People's Party, con i suoi ex membri chiave che hanno aderito al nuovo partito politico. Natthapong Ruengpanyawut, il nuovo leader del partito, ha presentato i dirigenti Sarayoot Jalaik e Santi Khamnu durante una conferenza stampa a Bangkok. Mr. Natthapong ha espresso fiducia nella capacità del nuovo partito di proseguire il lavoro dell'MFP, sottolineando la necessità di agire con cautela in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il People's Party si propone di continuare l'eredità politica dell'MFP, un partito noto per le sue posizioni progressiste e riformiste in Tailandia.