Tailandia: Il Paese avanza verso l'adesione a BRICS e OECD per rafforzare la sua economia

25 Ottobre 2024_ La Thailandia sta compiendo passi significativi per diventare membro del gruppo BRICS e dell'OECD, con l'obiettivo di ampliare il proprio ruolo nell'economia globale. Il governo thailandese ha già presentato ufficialmente la richiesta di adesione a entrambe le organizzazioni, sottolineando l'importanza di una crescita economica sostenibile piuttosto che motivazioni geopolitiche. Il Segretario generale dell'OECD visiterà la Thailandia la prossima settimana per discutere i dettagli dell'adesione. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'adesione a questi gruppi potrebbe aprire nuove opportunità commerciali e di investimento per la Thailandia, contribuendo a migliorare la sua posizione nel contesto internazionale.