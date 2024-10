Tailandia: Il Paese mantiene la decima posizione nel ranking di potenza dell'Asia-Pacifico

14 Ottobre 2024_ La Tailandia ha mantenuto la sua posizione come decima nazione più potente e influente nella regione Asia-Pacifico, secondo l'Asia Power Index 2024 pubblicato dal Lowy Institute. Con un punteggio di 19.8 punti, il Paese ha guadagnato 1.1 punti rispetto all'anno precedente, ma rimane nella stessa classifica del 2023. Il Lowy Institute ha elogiato la Tailandia per la sua influenza culturale e le relazioni economiche, dove si posiziona settima, evidenziando la sua integrazione con altri Paesi della regione attraverso attività economiche e scambi di persone. Tuttavia, la Tailandia ha ottenuto un punteggio basso nella categoria delle risorse future a causa della sua popolazione in invecchiamento e dell'impatto previsto sulle demografie future. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il Paese è noto per la sua ricca cultura e per essere una delle principali economie del Sud-est asiatico.