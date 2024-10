Tailandia: Il Parlamento boccia la proposta di amnistia per i prigionieri politici

25 Ottobre 2024_ Il Parlamento tailandese ha votato contro la proposta di amnistia per i prigionieri politici con un risultato di 269 voti contrari e 151 favorevoli. La decisione ha visto 115 membri del partito Pheu Thai disobbedire alla linea del partito, con solo 11 che hanno sostenuto la proposta. Il leader del partito, Chaitawat Tulathon, ha chiesto di non considerare le opinioni diverse come ostili, mentre il Primo Ministro, Phaethongtharn Shinawatra, ha espresso rammarico per la scadenza del caso Tak Bai. La notizia è stata riportata da thairath.co.th. La questione dell'amnistia è particolarmente delicata in Thailandia, dove le tensioni politiche e le controversie legate ai diritti umani sono frequenti.