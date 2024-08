Tailandia: Il partito Democratico attiva un sistema di aiuto per le vittime delle inondazioni

25 Agosto 2024_ Il partito Democratico della Thailandia ha lanciato una piattaforma per raccogliere segnalazioni di emergenza da parte dei cittadini...

25 Agosto 2024_ Il partito Democratico della Thailandia ha lanciato una piattaforma per raccogliere segnalazioni di emergenza da parte dei cittadini colpiti dalle inondazioni nel nord del Paese. I membri del partito, tra cui il vice leader Sombat Yasinth, hanno annunciato che i volontari sono già attivi sul campo per fornire assistenza. Il partito prevede di inviare aiuti materiali nelle province di Chiang Rai e Nan il 26 agosto 2024, mentre monitorano la situazione delle inondazioni che ricordano quelle devastanti del 2011. La notizia è stata riportata da dailynews.co.th. Il partito Democratico, uno dei principali partiti politici thailandesi, si impegna a garantire supporto e assistenza alle comunità in difficoltà.