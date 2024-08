Tailandia: Il partito di opposizione propone Uong Ing come nuovo Primo Ministro

02 Agosto 2024_ Il partito di opposizione in Tailandia ha ufficialmente nominato Uong Ing come candidato per la carica di Primo Ministro. Questa...

02 Agosto 2024_ Il partito di opposizione in Tailandia ha ufficialmente nominato Uong Ing come candidato per la carica di Primo Ministro. Questa mossa arriva in un momento di incertezze politiche, con il partito che cerca di consolidare il proprio sostegno tra gli elettori. Uong Ing, figura emergente nella politica tailandese, è vista come una possibile leader capace di guidare il Paese verso una nuova direzione. La proposta è stata accolta con interesse e discussione tra i membri del parlamento e il pubblico. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Uong Ing è un membro del partito di opposizione e la sua candidatura potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama politico tailandese.