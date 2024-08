Tailandia: Il partito Pheu Thai esclude il PPRP dalla coalizione di governo

28 Agosto 2024_ Il partito Pheu Thai ha deciso di non includere il partito Pheu Thai (PPRP) nella sua coalizione di governo, a causa di conflitti interni. Durante una riunione, i membri del partito hanno espresso preoccupazione per il comportamento del PPRP, in particolare per la mancanza di supporto al primo ministro e per le manovre politiche contro di lui. Il Pheu Thai ha quindi invitato ufficialmente il partito Democrat (Democrat Party) a unirsi al governo. La situazione politica in Thailandia rimane tesa, con il governo che cerca di stabilire una maggioranza solida in Parlamento, come riportato da thairath.co.th. Il partito Pheu Thai, guidato da Paetongtarn Shinawatra, è uno dei principali partiti politici del paese, mentre il PPRP è attualmente guidato da Prayuth Chan-o-cha, ex primo ministro.