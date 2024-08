Tailandia: Il partito Pheu Thai invita il partito Democrat a unirsi al governo

29 Agosto 2024_ Il segretario del partito Pheu Thai, Sruang Wong, ha ufficialmente invitato il partito Democrat a unirsi al governo, segnando un tentativo di superare le tensioni politiche passate. Durante una conferenza stampa, Sruang ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per il bene del paese, nonostante le differenze ideologiche. Il segretario del partito Democrat, Decha Itthiphol, ha espresso gratitudine per l'invito e ha confermato che il partito discuterà la proposta in una riunione interna. La notizia è stata riportata da thairath.co.th. Questo sviluppo potrebbe segnare un cambiamento significativo nella politica tailandese, con i due partiti che cercano di collaborare per affrontare le sfide nazionali.