Tailandia: Il partito Pheu Thai non teme la richiesta di scioglimento da parte della Commissione Elettorale

20 Ottobre 2024_ Il partito Pheu Thai (PHT) ha dichiarato di non essere preoccupato per la richiesta di scioglimento presentata dalla Commissione Elettorale (EC) riguardo a sei partiti di coalizione, accusati di essere influenzati dall'ex primo ministro Thaksin Shinawatra. Il vice primo ministro e leader del PHT, Prasert Chantharawong, ha affermato che le accuse non corrispondono ai fatti e che il partito ha un team legale pronto a difendersi. Durante un incontro tra i leader dei partiti di coalizione, è emerso che il PHT ha proposto il nome di Paetongtarn Shinawatra come candidato premier, contraddicendo le accuse di controllo da parte di Thaksin. La notizia è stata riportata da thairath.co.th, evidenziando la determinazione del PHT a chiarire la situazione. Il partito Pheu Thai è uno dei principali partiti politici in Tailandia, spesso associato alla famiglia Shinawatra, che ha avuto un ruolo significativo nella politica tailandese.