Tailandia: Il Primo Ministro distribuisce attrezzature per combattere il narcotraffico

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Tailandia, Srettha Thavisin, ha consegnato nuove attrezzature per la lotta contro il narcotraffico ai capi della polizia e dell'esercito. Tra le attrezzature distribuite vi sono droni, telecamere nascoste e generatori solari. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza degli agenti e l'efficacia delle operazioni lungo i confini settentrionali del paese. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di queste misure per affrontare il problema del narcotraffico, che rappresenta una minaccia significativa per la società tailandese. Lo riporta naewna.com. Inoltre, sono previste collaborazioni con gli Stati Uniti e l'Australia per rafforzare ulteriormente le operazioni antidroga.