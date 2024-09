Tailandia: Il Primo Ministro non percepirà stipendio e lo destinerà a fondazioni

16 Settembre 2024_ Il Primo Ministro tailandese, Phaethongthar Shinawatra, ha annunciato che non riceverà stipendio per il suo incarico, decidendo di donarlo a diverse fondazioni, come già previsto in precedenza. Durante la sua prima settimana di lavoro, ha convocato il suo team per organizzare un centro di assistenza per le vittime di calamità naturali. Inoltre, il governo ha posticipato l'annuncio dei beneficiari del programma di digital wallet, previsto inizialmente per il 22 settembre, per garantire una corretta gestione delle risorse. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, evidenziando le sfide economiche e politiche che il governo sta affrontando. La decisione del Primo Ministro riflette un impegno verso la trasparenza e il supporto alle comunità vulnerabili in Tailandia.